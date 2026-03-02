lundi, 02/03/2026
Le chef d’état-major des armées françaises dément formellement les informations selon lesquelles le porte-avions Charles de Gaulle arriverait au Moyen-Orient.
01-03-2026 23:32 PM
Le correspondant militaire de la chaîne israélienne Channel 14: un avion se serait écrasé sur la base de la Royal Air Force britannique d’Akrotiri, à Chypre. Une forte explosion a été entendue dans la zone et les alarmes se sont déclenchées sur la base au moment du décollage des appareils.
00:14
Reuters : La filiale d’informatique d’Amazon signale un incendie dans son centre de données aux Émirats arabes unis.
00:13
Médias iraniens : Après l’échec des bases américaines à se protéger et l’échec du Golfe à protéger ces bases, ils se tournent maintenant vers les Européens.
23:35