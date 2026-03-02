lundi, 02/03/2026   
    Liban : Le Premier ministre libanais convoque une réunion d’urgence du cabinet à 8h00. ( Médias libanais )

      Ministère de la Défense britannique : La base de la Royal Air Force à Chypre, connue sous le nom de RAF Akrotiri, a été attaquée dimanche par un drone.

      Le Premier ministre libanais a convoqué une réunion d’urgence au palais présidentiel à 8h00 ce matin pour discuter des derniers développements.

