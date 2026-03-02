lundi, 02/03/2026
Beyrouth 19:52
Agression ennemie contre le Liban : Les informations des services de sécurité israéliens indiquent que l’attaque à Jnah-Bir Hassan est la deuxième tentative d’assassinat ratée au Liban, après celle visant le député Mohammad Raad.
02-03-2026 19:42 PM
En Lien
Riposte de l’Iran : Les Émirats arabes unis et le Qatar tentent de former une large coalition afin de parvenir rapidement à une solution diplomatique au conflit, dans le but d’éviter une escalade des tensions régionales et une crise prolongée des prix de l’énergie. (Bloomberg, citant des sources bien informées)
19:46
Riposte de l’Iran : Les Émirats arabes unis et le Qatar œuvrent discrètement auprès de leurs alliés pour persuader Trump de trouver une solution à la crise qui limiterait et interromprait l’intervention militaire américaine contre l’Iran. (Bloomberg, citant des sources bien informées)
19:45
19:42