lundi, 02/03/2026
Beyrouth 23:02
Riposte de l’Iran : Le département des relations publiques du CGRI a annoncé que le 21e drone Hermes a été abattu et détruit par la défense aérienne de la marine à Bouchehr.
02-03-2026 22:23 PM
Abbas Araghchi : Même si les bases américaines ne sont pas utilisées contre nous, elles restent des cibles légitimes pour nous.
22:32
Abbas Araghchi : Le fait que des soldats américains se réfugient dans des hôtels et s’y cachent ne sera pas une excuse ou une raison pour empêcher qu’ils ne soient pris pour cible.
22:31
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi : Affirmer que le crash de l’avion de chasse était dû à une « erreur défensive » est un aveu de faiblesse de la part de l’armée américaine.
22:29