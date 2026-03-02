lundi, 02/03/2026   
    Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi : Affirmer que le crash de l’avion de chasse était dû à une « erreur défensive » est un aveu de faiblesse de la part de l’armée américaine.

      Abbas Araghchi : Même si les bases américaines ne sont pas utilisées contre nous, elles restent des cibles légitimes pour nous.

      Abbas Araghchi : Le fait que des soldats américains se réfugient dans des hôtels et s’y cachent ne sera pas une excuse ou une raison pour empêcher qu’ils ne soient pris pour cible.

      Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi : Affirmer que le crash de l’avion de chasse était dû à une « erreur défensive » est un aveu de faiblesse de la part de l’armée américaine.

