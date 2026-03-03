mardi, 03/03/2026   
    Riposte de l’Iran : un missile s’est écrasé dans le nord « d’Israël ». 7 personnes tuées ou blessées dans le centre, selon les médias israéliens.  

      USA : manifestations hostiles à la guerre dans plusieurs régions

      Des milliers d’Américains se rassemblent à travers les États-Unis pour dénoncer la guerre israélo-américaine contre l’Iran. (CNN)

      L’Espagne exhorte l’Europe à condamner les frappes américaines contre l’Iran (Bloomberg)

