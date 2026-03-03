mardi, 03/03/2026   
   Beyrouth 21:47
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Le CGRI assure avoir intercepté et confisqué un drone Hermès 900 israélien armé avant qu’il n’entame sa mission offensive (Image sur Telegram)

      En Lien

      La Chine appelle « Israël » à cesser immédiatement ses frappes contre l’Iran et met en garde contre une extension de la guerre.

      La Chine appelle « Israël » à cesser immédiatement ses frappes contre l’Iran et met en garde contre une extension de la guerre.

      Guerre contre l’Iran : Le général de brigade Abdul Hamid Rahbar, commandant du 15e groupe Khordad, et quatre de ses gardes ont été tués en martyrs lors de frappes sur Ispahan. (Agence de presse iranienne ISNA)

      Guerre contre l’Iran : Le général de brigade Abdul Hamid Rahbar, commandant du 15e groupe Khordad, et quatre de ses gardes ont été tués en martyrs lors de frappes sur Ispahan. (Agence de presse iranienne ISNA)

      Le CGRI assure avoir intercepté et confisqué un drone Hermès 900 israélien armé avant qu’il n’entame sa mission offensive (Image sur Telegram)

      Le CGRI assure avoir intercepté et confisqué un drone Hermès 900 israélien armé avant qu’il n’entame sa mission offensive (Image sur Telegram)