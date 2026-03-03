mardi, 03/03/2026
Beyrouth 21:46
vídeos
Guerre contre l’Iran : Le général de brigade Abdul Hamid Rahbar, commandant du 15e groupe Khordad, et quatre de ses gardes ont été tués en martyrs lors de frappes sur Ispahan. (Agence de presse iranienne ISNA)
03-03-2026 21:36 PM
La Chine appelle « Israël » à cesser immédiatement ses frappes contre l’Iran et met en garde contre une extension de la guerre.
21:41
21:36
Le CGRI assure avoir intercepté et confisqué un drone Hermès 900 israélien armé avant qu’il n’entame sa mission offensive (Image sur Telegram)
21:31