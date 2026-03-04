mercredi, 04/03/2026
Beyrouth 02:00
Irak: La résistance irakienne attaque la base américaine « Harir » à Erbil avec un troisième drone.
04-03-2026 00:15 AM
Liban : Raid de drone israélien contre un appartement dans la localité de Saadiyate dans le Chouf (voir Telegram)
01:51
Liban : la frappe israélienne perpétrée dans le district de Aley a visé depuis un navire au large un immeuble résidentiel dans la localité de Aramoune. (Voir Telegram)
01:39
Riposte de l’Iran : Un avion de chasse américain F-15 a été abattu dans l’espace aérien du pays. (Médias iraniens)
01:01