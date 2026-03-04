mercredi, 04/03/2026
CGRI: : Nous avons abattu 26 drones de l’ennemi depuis le début de la guerre et avons pris le contrôle d’un drone intact et armé
04-03-2026 09:25 AM
Iran : le CGRI annonce le contrôle total du détroit d’Ormuz
12:15
Ayatollah Sistani : La décision unilatérale de lancer une guerre totale contre un autre État pour lui renverser est un précédent très dangereux
12:06
Résistance islamique: Nos moudjahidines ont ciblé, à 03h30 à l’aube de ce mercredi 04/03/2026, la base de Geva pour le contrôle des drones à l’est de la ville de Safed occupée, avec un missile de précision.
11:52