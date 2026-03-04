mercredi, 04/03/2026   
   Beyrouth 12:33
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Bureau de Sayed Sistani : Prendre une décision unilatérale de lancer une guerre totale contre un autre État pour imposer certaines conditions ou pour renverser son régime politique est un précédent très dangereux

      En Lien

      Iran : le CGRI annonce le contrôle total du détroit d’Ormuz

      Iran : le CGRI annonce le contrôle total du détroit d’Ormuz

      Ayatollah Sistani : La décision unilatérale de lancer une guerre totale contre un autre État pour lui renverser est un précédent très dangereux

      Ayatollah Sistani : La décision unilatérale de lancer une guerre totale contre un autre État pour lui renverser est un précédent très dangereux

      Résistance islamique: Nos moudjahidines ont ciblé, à 03h30 à l’aube de ce mercredi 04/03/2026, la base de Geva pour le contrôle des drones à l’est de la ville de Safed occupée, avec un missile de précision.

      Résistance islamique: Nos moudjahidines ont ciblé, à 03h30 à l’aube de ce mercredi 04/03/2026, la base de Geva pour le contrôle des drones à l’est de la ville de Safed occupée, avec un missile de précision.