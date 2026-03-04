mercredi, 04/03/2026   
    Médias israéliens : Le Hezbollah et l’Iran lancent des attaques de missiles conjointes contre Israël

      Riposte de l’Iran : Un porte-conteneurs battant pavillon maltais a été touché par un projectile dans le détroit d’Ormuz. (Reuters)

      La Résistance islamique revendique une opération datant du 3 mars contre les radars du Dôme de fer dans la position Kiryat Eliezer, la base de défense navale à Haïfa, à l’aide d’un essaim de drones.

      Sud-Liban: Nouveau barrage de roquettes tirées depuis le sud du Liban vers la Palestine occupée (Correspondant d’al-Manar)

