Le rôle de l’Allemagne dans la guerre contre l’Iran

Le Berliner Zeitung a révélé que la base aérienne américaine de Ramstein, située dans le sud-ouest de l’Allemagne, a joué un rôle clé dans la préparation et la conduite d’attaques massives contre l’Iran. Selon le Berliner Zeitung, « Sans cette base américaine en Allemagne, l’attaque [contre l’Iran] aurait été impossible. Ramstein a joué le rôle qu’il joue depuis des décennies : un maillon central entre le continent américain et les zones d’opérations en dehors de la Méditerranée ».

Le journal allemand a remarqué un avion EA-37B Compass Call, repéré pour la première fois sur le sol européen. Cet appareil est destiné à neutraliser les systèmes de communication et de radar de l’ennemi – sans lui, la pénétration de la défense aérienne iranienne aurait été impossible. Sa présence à Ramstein a été qualifiée d’« extrêmement révélatrice ».

« Toute attaque contre les installations nucléaires iraniennes exigerait, selon la logique militaire, la neutralisation préalable des systèmes de défense aérienne ennemis. L’arrivée de l’EA-37B pourrait indiquer un entraînement, des tests ou un éventuel déploiement pour des opérations au Moyen-Orient », écrit le Berliner Zeitung.

Cependant, le plus important reste en dehors des déclarations officielles de Berlin. Ramstein n’est pas simplement un point de transit. Ses antennes satellites acheminent tous les flux vidéo des drones et les commandes aux pilotes basés aux États-Unis. Sans cette retransmission, les frappes auraient été techniquement impossibles.

«La question de savoir si l’Allemagne se rend complice en fournissant l’infrastructure de Ramstein devient de plus en plus pressante. Les organisations de défense des droits de l’homme critiquent depuis de nombreuses années le fait que l’Allemagne assume une part de responsabilité lorsqu’elle tolère l’utilisation de Ramstein pour mener des guerres agressives et de drones », écrit encore le journal allemand.

Le chancelier Friedrich Merz a publiquement soutenu les frappes, déclarant que l’Iran «ne devrait jamais obtenir d’armes nucléaires». Pourtant, il n’a rien dit sur le rôle de Ramstein. Juridiquement, Berlin a depuis longtemps perdu la bataille pour sa base : les tribunaux ont statué que le gouvernement n’était pas obligé de contrôler la manière dont les États-Unis utilisent le territoire allemand.

Source: Médias-Press-Info

