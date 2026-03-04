mercredi, 04/03/2026
Beyrouth 22:11
Cheikh Naïm Qassem : Ils mènent une guerre d’extermination et ciblent l’existence même… Ce qu’a fait « Israël » n’était pas une réponse à un barrage de roquettes, mais un acte d’agression prémédité et préparé d’avance.
04-03-2026 21:20 PM
En Lien
Cheikh Qassem : l’agression israélienne est préparée d’avance. Ne trahissez pas la résistance. Nous ne craignons pas cette confrontation.
21:48
Cheikh Naïm Qassem : C’est l’occasion d’ouvrir une nouvelle page. Ne trahissez pas la résistance. Nous sommes victorieux et nous ne craignons pas cette confrontation.
21:30
Cheikh Naïm Qassem : le déplacement de population vise à semer la discorde entre la résistance et le peuple. Ce dernier sait qu’il est la conséquence de l’agression. Nous sommes tous dans le même bateau, et c’est notre cohésion qui les a fait plier lors de la « Bataille des Braves ».
21:29