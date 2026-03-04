mercredi, 04/03/2026   
     Naïm Qassem : Le gouvernement libanais est responsable du Liban, et non de la mise en exécution des décisions américaines et israéliennes.  

      Cheikh Qassem :  l’agression israélienne est préparée d’avance. Ne trahissez pas la résistance. Nous ne craignons pas cette confrontation.

      Cheikh Naïm Qassem :  C’est l’occasion d’ouvrir une nouvelle page. Ne trahissez pas la résistance. Nous sommes victorieux et nous ne craignons pas cette confrontation.

      Cheikh Naïm Qassem :  le déplacement de population vise à semer la discorde entre la résistance et le peuple. Ce dernier sait qu’il est la conséquence de l’agression. Nous sommes tous dans le même bateau, et c’est notre cohésion qui les a fait plier lors de la « Bataille des Braves ».

