    Médias israéliens : Chute de missiles lancés depuis le Liban à Margaliot

      CGRI: Nous avons infligé des dommages considérables à 20 objectifs militaires américains au Koweït, à Bahreïn et aux Émirats Arabes Unis.

      Agression israélienne au drone contre plusieurs localités du sud-Liban, depuis ce matin

      Plusieurs explosions entendues à Doha après le ciblage d’intérêts américains

