    Le grand mufti de Libye, Cheikh Al-Sadiq Al-Ghariani : La guerre contre l’Iran est une guerre visant à répandre l’incroyance et l’athéisme dans la région, et ce que fait l’Iran est de la légitime défense.

      Riposte de l’Iran : Plusieurs explosions ont été entendues à Abou Dhabi, près de l’aéroport international Zayed. (Reuters)

      Ministère libanais de la Santé : 102 martyrs et 638 blessés suite à l’agression israélienne contre le pays depuis l’aube lundi dernier

      Sud-Liban : La Résistance islamique bombarde à l’artillerie la position israélienne Balat édifiée dans la localité de Ramia

