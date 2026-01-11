Pezeshkian : Les Etats-Unis sème le chaos et notre peuple est plus uni et solidaire de sa patrie

Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré samedi, lors de sa rencontre avec le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr ben Hamad al-Busaidi, que les États-Unis « sèment le chaos et les troubles, tandis que le peuple iranien est plus uni que jamais et restera solidaire de sa patrie et de son système ».

M. Pezeshkian a souligné que les efforts des États-Unis et de l’entité sioniste visent à « perpétuer la guerre et l’insécurité dans la région, à empêcher l’unité des pays islamiques et à semer la discorde entre eux afin de leur permettre d’atteindre leurs objectifs malveillants ».

M. Pezeshkian a ajouté que « le monde a été témoin de la manière dont les États-Unis ont attaqué la diplomatie et commis des crimes contre l’humanité, tandis que l’Iran a fait preuve de sérieux à la table des négociations ».

Il convient de noter que le président américain Donald Trump a menacé d’intervenir dans les manifestations qui se déroulent en Iran, sous prétexte de « sauver les manifestants ».

Araghchi au gouvernement américain : Ceux qui allument des incendies et pensent ne pas se brûler sont dans l’erreur

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré samedi, dans un message publié sur la plateforme X, que « l’évaluation iranienne selon laquelle l’entité sioniste et les États-Unis incitent aux émeutes est, d’après le gouvernement américain, une pure illusion ».

En réponse, Araghchi a affirmé que « la seule personne dans l’erreur est celle qui croit que ceux qui allument des incendies ne se brûleront pas ou que les conséquences de leurs actes ne les atteindront pas ».

Il a ajouté « qu’il n’y a qu’un seul problème : l’ancien directeur de la CIA, Mike Pompeo, qui a servi sous la présidence de Donald Trump, a révélé ouvertement et sans vergogne ce que font le Mossad et ses alliés américains ».

Source : Médias