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    La Résistance islamique abat à l’aide d’un missile sol-air un drone de l’armée de l’ennemi israélien de type Hermes 450 – Zik dans le ciel de la ville de Nabatiyeh, au sud-Liban

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      La Résistance islamique tire un drone d’assaut vers un canon automoteur israélien de 155 mm au sud de la localité de Yarin, atteignant l’objectif avec précision

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      La Résistance islamique abat à l’aide d’un missile sol-air un drone de l’armée de l’ennemi israélien de type Hermes 450 – Zik dans le ciel de la ville de Nabatiyeh, au sud-Liban

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      Porte-parole de l’armée de l’ennemi israélien : Il y a peu, un drone appartenant à l’armée israélienne a été abattu au Sud-Liban suite au tir d’un missile sol-air effectué par le Hezbollah

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