    Hezbollah émet un ordre d’évacuation aux habitants des colonies israéliennes situées tout au long de la frontière leur demandant de s’éloigner 5 km vers le sud.

      Liban : des dizaines de raids ennemis, dont au moins 11 sur la banlieue sud. 9 opérations de résistance. Hezbollah émet un ordre d’évacuation aux habitants de 23 colonies frontalières.

      L’Iran jure de venger l’attaque américaine qui a coulé la frégate Dena dans l’Océan indien

