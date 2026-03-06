vendredi, 06/03/2026
Beyrouth 06:05
Hezbollah émet un ordre d’évacuation aux habitants des colonies israéliennes situées tout au long de la frontière leur demandant de s’éloigner 5 km vers le sud.
06-03-2026 03:53 AM
En Lien
Liban : des dizaines de raids ennemis, dont au moins 11 sur la banlieue sud. 9 opérations de résistance. Hezbollah émet un ordre d’évacuation aux habitants de 23 colonies frontalières.
04:43
Hezbollah émet un ordre d’évacuation aux habitants des colonies israéliennes situées tout au long de la frontière leur demandant de s’éloigner 5 km vers le sud.
03:53
L’Iran jure de venger l’attaque américaine qui a coulé la frégate Dena dans l’Océan indien
01:21