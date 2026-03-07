samedi, 07/03/2026
Beyrouth 00:18
vídeos
CNN : Des images satellites montrent des sites radar abritant des missiles intercepteurs américains clés qui ont été attaqués en Jordanie et aux Émirats arabes unis.
06-03-2026 21:28 PM
Médias américains : Destruction par l’Iran de systèmes radar THAAD en Jordanie, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite
00:17
Abbas Araghchi : L’Iran et ses frères arabes ont vécu côte à côte pendant des siècles dans un esprit d’amitié, de respect mutuel et de concorde. Les agresseurs américains lancent des attaques depuis les terres de nos amis arabes pour cibler des enfants et des innocents. La riposte de l’Iran sera inévitablement dirigée contre les bases et les institutions américaines.
22:52
Entité sioniste : Après vérification auprès des autorités compétentes, il apparaît que le court délai d’alerte concernant les attaques de missiles iraniennes contre Israël était dû à des dommages subis par les radars américains, empêchant une détection rapide. (Chaîne 14 israélienne)
22:14