CNN révèle comment la Russie et la Chine aident l’Iran

La CNN, citant des responsables au fait des renseignements, a rapporté que la Russie fournissait à l’Iran des données de ciblage relatives aux positions des troupes américaines au Moyen-Orient.

Selon ces responsables les informations fournies comprennent les positions des forces militaires américaines, notamment des navires de guerre et des avions.

Les analystes estiment que le schéma des frappes iraniennes contre les forces américaines correspond à des renseignements précis, les attaques ayant ciblé des structures de commandement et de contrôle, des systèmes radar et des installations temporaires.

Dara Massikov, expert en questions militaires russes à la Fondation Carnegie, a déclaré que l’Iran « cible précisément les radars d’alerte précoce et à longue portée, en mettant clairement l’accent sur les centres de commandement et de contrôle ».

La Russie et l’Iran coopèrent depuis au moins trois ans dans le domaine des technologies de missiles et de drones. L’Iran fournit à la Russie des drones Shahed et des missiles balistiques de courte portée destinés à cibler l’Ukraine, et contribue à la mise en place d’une vaste usine de drones en Russie, produisant en masse des drones de conception iranienne. En retour, l’Iran a sollicité l’aide de la Russie pour renforcer son programme nucléaire, selon CNN.

La CNN rapporte que les États-Unis disposent également de renseignements suggérant que la Chine pourrait se préparer à fournir à l’Iran une aide financière, des pièces détachées et des composants de missiles, selon trois sources proches du dossier.

« La Chine se montre plus prudente dans son soutien. Elle souhaite la fin du conflit car il met en péril son approvisionnement énergétique », a toutefois déclaré l’une des sources à la télévision américaine.

