CNN : L’Iran tient les rênes de la guerre d’usure face aux États-Unis

Téhéran pourrait être la partie la plus apte à supporter le coût de la confrontation actuelle, a affirmé CNN, citant des analystes. Ces experts affirment que l’Iran tire profit du facteur temps et des pressions économiques, au moment même où le président américain Donald Trump continue de marteler que « le temps ne joue pas en faveur de l’Iran ».

Cela intervient alors que les négociations entre Washington et Téhéran piétinent et qu’aucun calendrier n’est fixé pour mettre fin à la guerre contre l’Iran.

CNN rapporte, d’après des analystes, que l’Iran a atteint l’un de ses objectifs majeurs en faisant grimper les prix du pétrole via la perturbation de la navigation dans le détroit d’Ormuz, exerçant ainsi une pression directe sur l’administration américaine.

Les médias iraniens ont également évoqué des cibles potentielles parmi les infrastructures sensibles, notamment des câbles de données sous-marins dans le Golfe, dans le cadre d’une « guerre asymétrique ».

Sur le terrain, malgré l’endommagement d’une partie de ses capacités militaires, l’Iran continue d’utiliser des tactiques à faible coût, telles que des vedettes rapides pour cibler des navires, compliquant les efforts de Washington pour rouvrir la voie de navigation. Des menaces iraniennes ont également évoqué la possibilité de viser des installations pétrolières dans les pays du Golfe, notamment la raffinerie de Ruwais aux Émirats et le site de l’Abqaiq en Arabie saoudite.

En revanche, Washington affirme sa supériorité militaire, mais le facteur temps ainsi que les considérations économiques et politiques imposent des limites à ses options, d’autant plus que le blocus maritime persiste avec l’interception de dizaines de navires.

Les observateurs estiment que Téhéran s’appuie sur un mélange de pression militaire limitée et de manœuvre diplomatique, forte de son expérience de négociation acquise lors de l’accord de 2015.

Plus tôt aujourd’hui, le président Donald Trump a déclaré qu’aucun accord ne serait conclu avec l’Iran tant qu’il ne serait pas approprié et conforme aux intérêts américains, ajoutant : « J’ai tout mon temps, mais l’Iran ne l’a pas, et le temps presse ».

Ces déclarations interviennent dans un contexte d’escalade rapide : les États-Unis maintiennent un blocus maritime strict et prétendent leur contrôle sur le détroit d’Ormuz, parallèlement à un déploiement militaire croissant dans la région.

Les données indiquent que Washington a profité de la période de cessez-le-feu pour repositionner ses forces et renforcer sa présence navale, incluant l’arrivée d’un porte-avions supplémentaire et le déploiement de drones sous-marins pour détecter et retirer les mines que l’Iran est accusé d’avoir posées.

De son côté, l’administration américaine accuse Téhéran de chercher à gagner du temps pour réorganiser ses capacités durant la trêve, tout en avertissant d’une reprise des frappes militaires en cas d’échec de la voie diplomatique.

Source : Traduit à partir de CNN