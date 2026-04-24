Trump prolonge le cessez-le-feu au Liban et prévoit une rencontre entre Aoun et Netanyahu. Salam exclut un accord avec Israël « sans un retrait complet »

Le président américain Donald Trump a annoncé une prolongation de trois semaines du cessez-le-feu entre Israël et le Liban, qui devait expirer ce dimanche.

Le cessez-le-feu entre Israël et le Liban sera prolongé de TROIS SEMAINES, a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social à l’issue de pourparlers entre Israël et le Liban à la Maison-Blanche.

Le cessez-le-feu a été violé des dizaines de fois au sud du Liban ou l’entité sioniste a établi « une ligne jaune » où elle poursuit ses agressions et la démolition des maisons et des bâtiments. Ces derniers jours, les opérations de la résistance islamique ont repris en riposte à ces violations.

Assurant que « les Etats-Unis vont soutenir le Liban d’une manière directe pour lui permettre de se protéger du Hezbollah », Trump a déclaré qu’il prévoit d’inviter le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président libanais Joseph Aoun bientôt à Washington.

« Je crois que le dossier de la paix au Liban est facile en comparaison avec d’autres dossiers sur lesquels nous travaillons », a-t-il ajouté.

Dans une interview accordée jeudi au journal américain The Washington Post, le Premier ministre libanais Nawaf Salam avait réclamé la prolongation du cessez-le-feu.

Il a en outre déclaré que « le Liban exhorte l’administration du président américain Trump à faire pression sur Israël pour qu’il réduise ses exigences et mette fin à son invasion militaire du pays ».

Commentant la publication par l’armée d’occupation israélienne d’une carte de la soi-disant « ligne jaune », Salam a souligné que le gouvernement libanais ne peut signer aucun accord qui n’inclut pas un « retrait complet » des forces israéliennes.

Il a ajouté : « Nous ne pouvons pas coexister avec la soi-disant zone tampon et la présence israélienne dans les régions où les Libanais déplacés ne sont pas autorisés à rentrer chez eux et où les villages et les villes détruits ne peuvent pas être reconstruits. »

Tout en soulignant « l’importance du rôle de médiateur de Washington », Salam a déclaré : « Nous entamons ces négociations, convoquées par les États-Unis, convaincus qu’ils sont la partie capable d’exercer une influence sur Israël. Leur rôle a été crucial pour parvenir à un cessez-le-feu, et nous espérons qu’ils continueront d’exercer leur influence sur Israël. »

En réponse à une question visant à savoir si les États-Unis semblaient comprendre la position de son gouvernement, Salam a déclaré que les pourparlers étaient « en fait à leurs débuts »

Source : Divers