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    CNN citant le délégué d’Israël auprès de l’ONU : La prolongation du cessez-le-feu au #Liban n’est pas certaine à 100 %

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      L’Iran prépare un dossier juridique en vue de poursuivre les USA et Israël devant les instances internationales pour avoir ciblé ses centres scientifiques ( Hossein Afshin, vice-président iranien chargé des sciences, des technologies et de l’économie- Mehr news).

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      Royaume-Uni : le gouvernement britannique a fermé une unité du ministère des AE chargée de surveiller les violations potentielles du droit international par Israël dans la bande de Gaza et au Liban « en raison de restrictions budgétaires ». (The Guardian)

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      Génocide à Gaza : Les décombres de plus de 1 000 maisons renferment environ 8 000 martyrs. (Défense civile à Gaza)

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