« Nous sommes tous Iraniens révolutionnaires », répondent Pezeshkian et Ghalibaf à Trump

Le président iranien Massoud Pezeshkian et le président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf ont tous deux affirmé jeudi que les Iraniens forment une seule nation et qu’il n’y a pas d’« extrémistes et de modérés » en Iran, en réponse à une déclaration du président américain Donald Trump dans laquelle il évoquait un prétendu conflit interne dans le pays.

Pezeshkian et Ghalibaf ont déclaré dans deux messages distincts publiés sur la plateforme X : « Dans notre Iran, il n’y a ni extrémistes ni modérés. Nous sommes tous Iraniens et révolutionnaires, et forts de l’unité de la nation et de l’État établi, et dans une obéissance totale au guide de la révolution, nous ferons regretter ses actes à l’agresseur criminel. Un seul Dieu, une seule nation, un seul guide, une seule voie ; et cette voie vers la victoire de l’Iran est plus précieuse que la vie. »

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé que les Iraniens sont « plus unis que jamais », soulignant que les institutions de l’État iranien travaillent avec unité d’objectif et discipline.

« L’échec des assassinats terroristes israéliens est manifeste dans le fonctionnement continu des institutions étatiques iraniennes, unies, déterminées et disciplinées. Sur le terrain comme sur le plan diplomatique, tout est parfaitement aligné dans ce même combat. Tous les Iraniens sont unis, plus que jamais », a-t-il tweeté sur X.

Ces déclarations font suite à une déclaration du président américain Donald Trump, dans laquelle il affirmait précédemment que « l’Iran a beaucoup de difficultés à identifier son dirigeant », alléguant qu’il existe « un conflit interne entre les radicaux, qui subissent de lourdes défaites sur le champ de bataille, et les modérés, qui ne sont pas du tout modérés », selon ses propres termes

Source : Médias