Scandale d’espionnage dans l’armée d’occupation israélienne : deux soldats recrutés par l’Iran et chargés d’assassiner un commandant de l’armée de l’air

La radio de l’armée d’occupation israélienne a révélé des détails sur une affaire d’espionnage impliquant deux soldats de l’armée de l’air travaillant pour l’Iran. Ces soldats auraient communiqué pendant un an avec des agents iraniens.

Selon le récit israélien, « les agents auraient demandé à l’un des soldats d’assassiner le commandant de l’armée de l’air, le général de division Tomer Bar . Ils auraient également exigé des photos et des informations sur des sites sensibles, notamment les résidences de responsables israéliens, des bases militaires et les coordonnées des systèmes de défense aérienne ».

La station de radio a ajouté que « les soldats ont fourni des informations et des photos relatives à des installations militaires et à des aéronefs, dont certaines provenaient de documents d’entraînement. Malgré l’exécution de nombreuses tâches, ils n’ont reçu qu’une compensation financière minime, voire inexistante ».

Le rapport a indiqué également que « l’un des soldats s’est vu confier par la suite des missions plus dangereuses, notamment la perturbation d’une opération aérienne. Il a refusé, ce qui a entraîné une rupture de communication avec les Iraniens. Le soldat a ensuite tenté de rétablir le contact, en vain, ce qui a éveillé les soupçons quant à sa double identité ». Le parquet militaire israélien a inculpé deux soldats, techniciens de l’armée de l’air, pour des atteintes à la sécurité commises au profit des services de renseignement iraniens.

Selon la radio de l’armée d’occupation , « l’un des soldats est accusé d’avoir aidé l’ennemi en temps de guerre, fourni des renseignements à l’ennemi, facilité le contact avec un agent étranger et d’autres infractions . L’autre soldat est accusé d’avoir contacté un agent étranger, fourni des renseignements à l’ennemi et d’autres infractions ».

Il y a environ deux semaines, le site d’information israélien Srugim a révélé une grave affaire de sécurité concernant l’arrestation de quatre soldats d’active de l’armée israélienne, soupçonnés d’espionnage au profit de l’Iran.

Selon i24NEWS, « ces soldats, qui servent dans des unités de combat, sont soupçonnés d’avoir établi des contacts avec les services de renseignement iraniens pendant la guerre et de leur avoir transmis des informations sensibles, abusant ainsi de leur autorité opérationnelle ».

Source : Médias