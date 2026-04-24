Iran : Activation des systèmes de défense aérienne suite à la détection de drones

Les médias iraniens ont rapporté jeudi soir avoir entendu des « explosions dans plusieurs régions du pays, provoquées par l’activation des systèmes de défense aérienne ».

L’agence Farsnews a révélé que « les récentes détonations des systèmes de défense aérienne à Téhéran et dans plusieurs autres villes iraniennes faisaient suite à la détection de drones ».

L’agence a également précisé que « parmi les drones détectés à divers endroits du pays figuraient des drones Orbitor, une série de petits drones kamikazes ou de reconnaissance fabriqués par la société d’occupation israélienne Aeronautics ».

Les systèmes de défense aérienne du Corps des gardiens de la révolution islamique et de l’armée iranienne ont joué un rôle déterminant lors de l’agression américano-israélienne contre le pays, interceptant des dizaines de drones de différents types, dont certains coûtent plus de 250 millions de dollars.

Source : Médias