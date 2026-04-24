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Sud-Liban : la Résistance islamique revendique des tirs de salves de roquettes vers 23 h15 sur la colonie de Shtula en riposte à l’agression israélienne menée contre la localité de Yatar.
23-04-2026 23:37 PM
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