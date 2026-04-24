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    Ansarullah: « Les armes du Hezbollah sont plus vitales pour le Liban et plus importantes que les terres occupées par Israël. Car ce sont ces armes qui les libéreront et qui protégeront le reste du territoire. »

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      Le président du Conseil de discernement de l’intérêt supérieur du régime en Iran : Trump cherche à semer la discorde entre nos responsables pour masquer ses défaites successives

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      Liban: Le président Berri mène d’intenses efforts diplomatiques pour l’arrêt de l’agression, le retrait israélien des territoires libanais et la libération des prisonniers (Al-Manar)

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