    Agression israélienne contre le Liban : L’ennemi israélien a tenté une incursion dans la chaîne montagneuse orientale de la vallée de la Békaa, mais a échoué dans son opération. (Des sources pour al-Manar)

      Sud-Liban : combats intenses entre la Force Radwan du Hezbollah et les forces de l’armée israélienne opérant dans la région d’al-Khiam, (Médias israéliens)

      Une bataille dans le ciel de Tel Aviv. L’USS Lincoln de nouveau visé-Vidéos

      23e vague de l’opération Promesse Juste 4 :Ciblage des bases américaines et de la technologie israélienne

