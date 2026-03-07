samedi, 07/03/2026   
    Ministère libanais de la Santé : 41 martyrs et 40 blessés lors des raids israéliens contre la localité de Nabi Chit et les villages environnants dans l’est du pays

      Armée iranienne : 13 drones d’attaque abattus au cours des dernières 24 heures

      Agression israélienne contre le Liban : Le nombre de martyrs a dépassé les 250 et de blessés les 600. (Ministre libanais de la Santé)

      La marine du CGRI a annoncé avoir ciblé le pétrolier « Louise P », battant pavillon des Îles Marshall, à l’aide d’un drone suicide.

