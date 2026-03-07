samedi, 07/03/2026   
    Porte-parole du ministère iranien de la Défense : Des munitions stratégiques ont été sécurisées précédemment et nous avons la capacité de poursuivre l’affrontement jusqu’au bout.

      Ministère russe des AE : les USA et « Israël » tentent de renverser le pouvoir légitime en Iran en raison de son refus de se soumettre à ce qu’on appelle « l’Occident collectif ».

      De fortes explosions ont été entendues à Manama, la capitale du Bahreïn. (AFP)

