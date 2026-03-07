samedi, 07/03/2026
Beyrouth 22:36
Résistance libanaise : Le Hezbollah a lancé un important barrage de roquettes sur Kiryat Shmona, plusieurs roquettes atterrissant dans la ville. (Médias ennemis israéliens)
07-03-2026 21:54 PM
Riposte de l’Iran : 13 drones ennemis abattus en 24 heures et 82 depuis le début de la guerre (Khatam al-Anbiya)
22:33
L’ayatollah Mozaffari, membre de l’Assemblée des experts, a déclaré que la réunion pour désigner le Guide suprême se tiendra dans les prochaines heures.
22:32
Le Washington Post rapporte que les agences de renseignement américaines estiment que la structure du pouvoir en Iran reste intacte et capable de maintenir le contrôle.
22:31