samedi, 07/03/2026   
   Beyrouth 22:36
    Liban : la Résistance islamique revendique le ciblage de la caserne israélienne de Baranit (quartier général de la 91e division) avec un barrage de roquettes.

      Riposte de l’Iran : 13 drones ennemis abattus en 24 heures et 82 depuis le début de la guerre (Khatam al-Anbiya)

      L’ayatollah Mozaffari, membre de l’Assemblée des experts, a déclaré que la réunion pour désigner le Guide suprême se tiendra dans les prochaines heures.

      Le Washington Post rapporte que les agences de renseignement américaines estiment que la structure du pouvoir en Iran reste intacte et capable de maintenir le contrôle.

