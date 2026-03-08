dimanche, 08/03/2026   
    Yémen : Des mouvements de plateformes de lancement de missiles ont été détectés au Yémen. Il pourrait s’agir d’un triple lancement de missiles vers Israël, depuis l’Iran, le Yémen et le Liban. (Chaîne 14 israélienne)

      27e vague de l’opération de Promesse Tenue 4 : Les Gardiens de la révolution iraniens frappent la raffinerie de Haïfa

      La résistance islamique a revendiqué des tirs de roquettes spéciales sur la base al-Ramla où siège le QG du front intérieur situé au sud-est de la ville de Tel Aviv à 135 km de la frontière.

      Un journaliste indien dément le récit officiel sur les pertes israéliennes. Attaques depuis l’Iran et le Liban. Mouvements de plateformes au Yémen ?

