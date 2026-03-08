dimanche, 08/03/2026
Associated Press : Trump affirme avoir exclu toute participation des Kurdes à la guerre contre l’Iran
07-03-2026 23:49 PM
27e vague de l’opération de Promesse Tenue 4 : Les Gardiens de la révolution iraniens frappent la raffinerie de Haïfa
00:43
La résistance islamique a revendiqué des tirs de roquettes spéciales sur la base al-Ramla où siège le QG du front intérieur situé au sud-est de la ville de Tel Aviv à 135 km de la frontière.
00:26
Un journaliste indien dément le récit officiel sur les pertes israéliennes. Attaques depuis l’Iran et le Liban. Mouvements de plateformes au Yémen ?
00:17