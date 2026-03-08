Pezeshkian: « Mes déclarations ont été déformées et nous continuerons à riposter »

La télévision officielle iranienne a rapporté, ce dimanche, les propos du président Masoud Pezeshkian affirmant que ses déclarations « ont été déformées par l’ennemi qui cherche à semer la discorde avec les voisins ».

Cette mise au point fait suite à une interprétation de ses propos comme étant une décision de suspendre les attaques contre les pays du Golfe, alors que les frappes aériennes ne se sont pas arrêtées.

Il a déclaré : « Il a été dit à maintes reprises que nous sommes des frères et que nos relations avec nos voisins doivent être bonnes. Cependant, nous sommes contraints de riposter aux attaques, mais cela ne signifie pas que nous sommes en conflit avec un État (voisin) ou que nous voulons provoquer la colère de son peuple. »

Pezeshkian avait annoncé hier, dans un discours télévisé, que le Conseil de direction provisoire avait décidé de ne pas lancer d’attaques contre les pays voisins, sauf si une attaque contre l’Iran en est issue.

Il a appelé les pays voisins à ne pas devenir « un jouet aux mains de l’impérialisme », soulignant que la reddition de l’Iran est « un rêve qui ne se réalisera jamais ».

De son côté, le président de l’Assemblée de la choura islamique (Parlement), Mohammad Baqer Qalibaf, a affirmé que « si la guerre continue sur cette lancée, ils ne brûleront pas seulement les intérêts des USA, mais aussi les intérêts des pays de la région et du monde à cause des illusions de Netanyahu ».

Qalibaf a écrit sur son compte « X » : « Trump disait que les prix du pétrole n’augmenteraient pas beaucoup, et maintenant qu’ils ont augmenté, il dit qu’ils s’ajusteront bientôt ».

Et d’ajouter: « Si la guerre continue ainsi, il ne restera plus de route pour vendre le pétrole ni de capacité pour le produire. Ils ne brûlent pas seulement les intérêts des USA, mais aussi ceux des pays de la région et du monde à cause des illusions de Netanyahu. »

Dans le même contexte, le représentant permanent de l’Iran auprès des Nations Unies a affirmé que les opérations iraniennes visent exclusivement les objectifs et les capacités qui constituent une source ou un point de départ pour les actes d’agression contre le peuple iranien, ou qui sont utilisés pour les soutenir.

Iravani a souligné que « rien ne peut nier ou affaiblir le droit inhérent de la République islamique d’Iran à se défendre face à l’agression militaire des États-Unis et d’Israël ». Il a indiqué que les opérations défensives contre les bases et installations militaires américaines dans la région ne doivent en aucun cas être interprétées comme une hostilité ou une inimitié envers les pays de la région.