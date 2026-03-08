dimanche, 08/03/2026   
    Porte-parole du quartier général central Khatam al-Anbiya : Si vous pouvez tolérer des prix du pétrole dépassant les 200 dollars le baril, alors continuez à jouer à ce jeu.

      Iran : Porte-parole du ministère iranien des AE : les attaques contre les installations de stockage de carburant constituent une guerre chimique délibérée, « empoisonnant directement la population, détruisant l’environnement et mettant en danger imminent la vie de millions de personnes ».

      Armée iranienne : 104 martyrs tués lors de l’attaque brutale des États-Unis contre le destroyer Dena.

      Garde révolutionnaire : La vague 28 de « True Promise 4 » comprenait des missiles à têtes multiples de nouvelle génération.

