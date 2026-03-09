lundi, 09/03/2026   
    Centre pour le progrès américain : Le coût d’une guerre américaine contre l’Iran devrait dépasser 210 milliards de dollars d’ici la fin des deux premières semaines.

      Un hélicoptère touché lors de combats entre les résistants et un commando israélien dans la Békaa.18 opérations dimanche. Un drone abattu

      Tucker Carlson : Beyrouth, une des plus belles villes du monde ; « Israël » l’un des pays les plus laids. « Sa nature est destructrice »

      Liban: La Résistance islamique est parvenue à abattre un hélicoptère ennemi sioniste dans la région d’Al-Shaara, dans les monts Nabichite.(correspondant d’al-Manar)

