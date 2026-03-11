mercredi, 11/03/2026   
   Beyrouth 16:43
    Porte-parole du QG Khatam al-Anbiya : Nous ne permettrons pas l’exportation d’un seul litre de pétrole au profit des USA, des sionistes et de leurs partenaires via le détroit d’Ormuz

      La Résistance islamique au Liban a tiré à 04h00 et à 10h10 deux volées de roquettes contre un rassemblement des forces de l’armée de l’ennemi israélien au sud de la ville de Khiam

      La Résistance islamique au Liban a ciblé à 02h20 du matin, un rassemblement des forces de l’armée de l’ennemi israélien près du site d’Al-Manara avec une salve de missiles

      Porte-parole du QG Khatam al-Anbiya: Attendez-vous à un prix du pétrole à 200$ prochainement, car vous échouerez à sauver le marché pétrolier par respiration artificielle.

