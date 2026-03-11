mercredi, 11/03/2026
Beyrouth 22:55
Liban : La Résistance islamique a revendiqué dans le cadre de l’opération « Al-Aasaf al-Ma’koul » des tirs contre les bases israéliennes Misgav Am, Ami’ad, Samson, Dadou, Ein Zeitim, Tirat Carmel, et la base navale de Haïfa.
11-03-2026 22:37 PM
En Lien
Riposte de l’Iran : Télévision iranienne : Une attaque de missiles iraniens vise une base d’occupation américaine à Bahreïn.
22:53
Médias israéliens : Des drones ont infiltré la Galilée occidentale jusqu’à Nahariyya.
22:51
Agression israélienne contre le Liban : les opérations israéliennes ne s’arrêteront pas au fleuve Litani, mais engloberont tout le Liban. (Journal libanais an-Nahar)
22:43