    Médias israéliens : La guerre au Liban a commencé ce soir. Une flotte navale israélienne se dirige vers les côtes libanaises.

      Riposte de l’Iran : Télévision iranienne : Une attaque de missiles iraniens vise une base d’occupation américaine à Bahreïn.

      Médias israéliens : Des drones ont infiltré la Galilée occidentale jusqu’à Nahariyya.

      Agression israélienne contre le Liban : les opérations israéliennes ne s’arrêteront pas au fleuve Litani, mais engloberont tout le Liban. (Journal libanais an-Nahar)

