    Armée iranienne: Nous avons bombardé des cibles dans les bases aériennes de Palmachim et Ovda, ainsi que le QG du Shin Bet dans les territoires palestiniens occupés au cours des dernières heures

      Presse américaine : Trump redoute un retournement des marchés et voit dans l’envolée des prix de l’essence une menace politique majeure

      30 martyrs dans une agression US contre des points du Hachd al-Chaabi en Irak

      Agence internationale de l’énergie : La guerre au Moyen-Orient provoque la plus grande perturbation des approvisionnements pétroliers de l’histoire

