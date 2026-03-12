jeudi, 12/03/2026
Beyrouth 15:40
Ayatollah Mojtaba Khamenei : Nous avons mis en échec les tentatives de partition du pays
12-03-2026 15:26 PM
En Lien
Ayatollah Mojtaba Khamenei : La coopération entre les composantes du Front de la Résistance raccourcit le chemin afin de se débarrasser de la sédition sioniste
15:39
Ayatollah Khamenei : Nous considérons les pays du Front de la Résistance comme nos meilleurs amis, et la cause de la Résistance est une partie intégrante des valeurs de la Révolution islamique
15:38
Ayatollah Mojtaba Khamenei : J’adresse mes remerciements sincères aux moudjahidines du Front de la Résistance
15:34