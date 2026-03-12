jeudi, 12/03/2026
L’armée ennemie israélienne émet un ordre d’évacuation de la localité de Soujod au sud du Liban
12-03-2026 17:06 PM
Agression israélienne contre le Liban : Trois martyrs de la Croix-Rouge et de la Défense civile libanaise lors d’une frappe de drone israélienne sur le toit d’un bâtiment dans la ville d’Ain Ebel, dans le district de Bint Jbeil au sud. (Correspondant d’al-Manar)
18:34
Agression israélienne contre le Liban : ordre d’évacuation d’un bâtiment situé dans le quartier Zqaq al-Blate à Beyrouth
18:31
L’armée ennemie israélienne a tué le directeur de la faculté des Sciences de l’Université libanaise Dr Hussein Bazzi et son assitant Dr Mortada Srour.
18:30