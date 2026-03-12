jeudi, 12/03/2026   
   Beyrouth 21:11
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Agression israélienne contre le Liban : ordre israélien d’évacuation du quartier al-Aamrousiyeh dans la banlieue sud de Beyrouth.

      En Lien

      L’Autorité israélienne de radiodiffusion, citant des sources : Israël envisage de lancer une importante opération terrestre au Liban d’ici une semaine.

      L’Autorité israélienne de radiodiffusion, citant des sources : Israël envisage de lancer une importante opération terrestre au Liban d’ici une semaine.

      La chaîne israélienne Channel 12, citant un haut responsable militaire israélien : « Nous avions prévu de frapper le Hezbollah avant le début de la bataille avec l’Iran, et nous voulions tuer tous les dirigeants dans leurs quartiers généraux. »

      La chaîne israélienne Channel 12, citant un haut responsable militaire israélien : « Nous avions prévu de frapper le Hezbollah avant le début de la bataille avec l’Iran, et nous voulions tuer tous les dirigeants dans leurs quartiers généraux. »

      CGRI : Nous avons ciblé avec précision les systèmes de défense anti-drones « Leeds », de petits dépôts de drones (bateaux télécommandés), un centre de soutien logistique, des réservoirs de carburant et des points de rassemblement pour les soldats terroristes américains utilisant divers drones suicides, missiles de croisière et missiles balistiques.

      CGRI : Nous avons ciblé avec précision les systèmes de défense anti-drones « Leeds », de petits dépôts de drones (bateaux télécommandés), un centre de soutien logistique, des réservoirs de carburant et des points de rassemblement pour les soldats terroristes américains utilisant divers drones suicides, missiles de croisière et missiles balistiques.