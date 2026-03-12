jeudi, 12/03/2026
Beyrouth 21:11
La chaîne israélienne Channel 12, citant un haut responsable militaire israélien : « Nous avions prévu de frapper le Hezbollah avant le début de la bataille avec l’Iran, et nous voulions tuer tous les dirigeants dans leurs quartiers généraux. »
12-03-2026 20:26 PM
En Lien
L’Autorité israélienne de radiodiffusion, citant des sources : Israël envisage de lancer une importante opération terrestre au Liban d’ici une semaine.
20:27
20:26
CGRI : Nous avons ciblé avec précision les systèmes de défense anti-drones « Leeds », de petits dépôts de drones (bateaux télécommandés), un centre de soutien logistique, des réservoirs de carburant et des points de rassemblement pour les soldats terroristes américains utilisant divers drones suicides, missiles de croisière et missiles balistiques.
20:24