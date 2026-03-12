jeudi, 12/03/2026
Beyrouth 23:42
vídeos
Croissant-Rouge iranien : Plus de 21 720 zones civiles ont fait l’objet de l’agression américano-israélienne.
12-03-2026 21:42 PM
Correspondant d’Al-Manar : Une nouvelle salve de roquettes a été lancée depuis le Liban en direction de rassemblements de soldats ennemis israéliens.
22:45
Iran : services de renseignement du CGRI : Il est préférable que nos frères arabes n’hébergent pas d’Américains dans des hôtels et se tiennent à l’écart de leurs lieux de résidence. (Tasnim news)
22:44
Iran : services de renseignement du CGRI : Les États-Unis veulent utiliser nos frères arabes comme boucliers humains, et nous surveillerons et ciblerons les Américains. (Tasnim news)
22:44