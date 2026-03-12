jeudi, 12/03/2026   
   Beyrouth 23:42
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Riposte de l’Iran : L’Iran bombarde Tel-Aviv pendant le discours de Netanyahu (Médias israéliens)

      En Lien

      Correspondant d’Al-Manar : Une nouvelle salve de roquettes a été lancée depuis le Liban en direction de rassemblements de soldats ennemis israéliens.

      Correspondant d’Al-Manar : Une nouvelle salve de roquettes a été lancée depuis le Liban en direction de rassemblements de soldats ennemis israéliens.

      Iran : services de renseignement du CGRI : Il est préférable que nos frères arabes n’hébergent pas d’Américains dans des hôtels et se tiennent à l’écart de leurs lieux de résidence. (Tasnim news)

      Iran : services de renseignement du CGRI : Il est préférable que nos frères arabes n’hébergent pas d’Américains dans des hôtels et se tiennent à l’écart de leurs lieux de résidence. (Tasnim news)

      Iran : services de renseignement du CGRI : Les États-Unis veulent utiliser nos frères arabes comme boucliers humains, et nous surveillerons et ciblerons les Américains. (Tasnim news)

      Iran : services de renseignement du CGRI : Les États-Unis veulent utiliser nos frères arabes comme boucliers humains, et nous surveillerons et ciblerons les Américains. (Tasnim news)